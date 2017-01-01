Бунт торнадовцев: у СИЗО обматерили чиновника Минюста

После неудачной попытки бунта троих заключенных вывезли из СИЗО, а четверых отправили в карцер.

Во время его брифинга возле Лукьяновского СИЗО в Киеве по факту бунта в изоляторе родственница одного из торнадовцев обматерила пресс-секретаря замминистра юстиции Юрия Маслака.

Видео можно посмотреть по ссылке.

https://censor.net.ua/v308064

Женщина пыталась в нецензурной форме доказать Маслаку, что не могла передать бензин в камеру СИЗО, а передала только презерватив.

В то же время, Маслак сообщил, что экс-торнадовцы готовили бунт в СИЗО, а когда правоохранители решили провести у них обыск, заблокировались и оказывали сопротивление.

Он также заявил, что бывшие атошники также "требовали деньги у других лиц, которые удерживаются в СИЗО, ценой их жизни".

"В рамках криминальных действий были проведены сегодня обыски. Наши сотрудники вместе с сотрудниками прокуратуры, Службы безопасности Украины и "Альфы" пришли в камеры торнадовцев и они оказали сопротивление. То есть были использованы взрывпакеты самодельные, которые они сделали, также у них было холодное оружие. Самодельные взрывпакеты они сделали непосредственно в камере, поскольку они делаются с помощью порошка из спичек обычных, которые не запрещены для передачи заключенным", - рассказал Маслак.

По его словам, один из взрывпакетов был активирован, один из правоохранителей получил травмы, в связи с чем всех причастным будет инкриминирована ст.348 Уголовного кодекса Украины (покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов), санкция которой статьи предусматривает 9-15 лет лишения свободы.

"Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, три человека были вывезены из СИЗО, и другие оставшиеся лица, помещены в карцер", - рассказал Маслак, уточнив, что три автозака вывезли троих лиц в три разных пенитенциарных учреждения Киевской области, а в СИЗО осталось четыре человека.

Чиновник отказался назвать фамилии вывезенных заключенных.

Рассказывая о деталях сопротивления экс-торнадовцев правоохранителям, представитель Минюста рассказал, что те забаррикадировались. "Более того – у них было горючее с собой, бензин, и один из сотрудников также был облит горючим с угрозами о том, что сейчас подожгут. Потому мы, собственно, открыли камеру. Из торнадовцев никто не пострадал, наши сотрудники сработали оперативно", - рассказал Маслак.

По его словам, есть вещественные доказательства, видеоматериалы, прямой эфир, который вели сами экс-торнадовцы. "Они стояли с ножами и топором, где они договаривались о том, что они должны убить наших сотрудников. Это есть в прямом стриме, он был и уже есть в доступе. Также на сайте Генеральной прокуратуре будут выложены фотографии, будет выложено видео с предметов, найденных во время обыска. Все отснято", - сообщил Маслак.

Напомним, в апреле 2017 года суд приговорил восемь бывших бойцов роты Торнадо к длительным срокам лишения свободы. Еще четверо обвиняемые получили условные сроки.

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