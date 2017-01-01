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В Киеве грузовик "впечатал" Opel в Газель

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Очевидцам удалось заснять результат столкновения.
Водитель грузовика не рассчитал
Водитель грузовика не рассчитал
facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на улице Елены Телиги из-за неаккуратного водителя грузовика произошло ДТП.

Об этом сообщает Киев оперативный, 

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“Бутерброд“ из Opel на Телиги сделал водитель грузовика Mercedes, припечатав Opel в Газель“, - говорится в сообщении.

В результате аварии с травмами головы был госпитализирован водитель Opel. На месте работает полиция.

Как сообщалось 7 августа, в Днепре пьяный водитель грузовика протаранил две легковушки, есть жертвы.

 

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Теги: ЛИТП, Киев
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