В Киеве грузовик "впечатал" Opel в Газель

Очевидцам удалось заснять результат столкновения.

В Киеве на улице Елены Телиги из-за неаккуратного водителя грузовика произошло ДТП.

Об этом сообщает Киев оперативный,

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“Бутерброд“ из Opel на Телиги сделал водитель грузовика Mercedes, припечатав Opel в Газель“, - говорится в сообщении.

В результате аварии с травмами головы был госпитализирован водитель Opel. На месте работает полиция.

Как сообщалось 7 августа, в Днепре пьяный водитель грузовика протаранил две легковушки, есть жертвы.