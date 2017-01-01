В Киеве грузовик "впечатал" Opel в Газель
Очевидцам удалось заснять результат столкновения.
В Киеве на улице Елены Телиги из-за неаккуратного водителя грузовика произошло ДТП.
Об этом сообщает Киев оперативный,
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“Бутерброд“ из Opel на Телиги сделал водитель грузовика Mercedes, припечатав Opel в Газель“, - говорится в сообщении.
В результате аварии с травмами головы был госпитализирован водитель Opel. На месте работает полиция.
Как сообщалось 7 августа, в Днепре пьяный водитель грузовика протаранил две легковушки, есть жертвы.