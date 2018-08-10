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В Киеве горе-вор выхватил сумку и сломал ногу при бегстве

Комментариев: 1
Вора задержали полицейские, которые находились неподалеку.
Грабитель находится в больнице
Грабитель находится в больнице
depositphotos.com

В Киеве на Печерске полицейские задержали грабителя, который выхватил у мужчины сумку с личными вещами.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Киевлянин говорил по телефону, в это время неизвестный схватил его сумку, которая лежала на скамейке, и убежал. В сумке, по словам потерпевшего, были документы и более 10 тысяч гривен.

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Неподалеку от места преступления находились оперативники Печерского района, которые бросились на помощь мужчине и начали догонять грабителя. Увидев погоню, злоумышленник забежал в подъезд и выпрыгнул на улицу со второго этажа. При падении он сломал ногу, и оперативники его догнали.

Грабителем оказался 33-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Его задержали в порядке ст. 208 УК. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж). Задержанному грозит до 4 лет лишения свободы.

В настоящее время горе-грабитель находится в больнице. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, 30 июля во Львове после совершения ограбления магазина мужчина, выбежал на улицу, где прямо в этот момент проезжала патрульная полиция. Преступник успешно был задержан после короткой погони.

Ранее, в Великобритании в городе Дройлсден камера засняла курьезный случай - преступник потерял спрятанные под одеждой деньги из-за ветра.

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Теги: Печерск, вор, грабитель, сумка, перелом
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Комментариев (1)
SETTY5    10.08.2018, 13:32
Оценка:  +2
SETTY5
Жаль что не шею себе сломал
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