На Лысой горе в Киеве нашли 54 противотанковые мины

Все обнаруженные боеприпасы времен Второй мировой войны.

Боеприпасы уже уничтожены на полигоне иллюстративное фото

На Лысой горе в Голосеевском районе Киева нашли 54 противотанковые мины.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Киеве.

Противотанковые мины ТМ-35 в количестве 20 единиц и ТМ-41 в количестве 34 единицы обнаружили 9 августа во время проверки территории урочища.

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Все обнаруженные боеприпасы, которые были изъяты и уничтожены на полигоне, оказались времен Второй мировой войны.

В ведомстве рассказали, что с начала года на территории Киева изъята и уничтожена 1 тыс. 251 единица разнокалиберных взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Как сообщалось 7 августа, со дна моря под Херсоном подняли более тысячи снарядов.