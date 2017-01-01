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В Киевавтодоре опровергли информацию о разрушении моста Патона

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Фото разрушающейся опоры моста ранее распространялось в сетях, но на деле угрозы не существует.
В ближайшее время начнут комплексное обследование сооружения
В ближайшее время начнут комплексное обследование сооружения
tsn.ua

Техническое состояние моста им. Е.О. Патона находится в безопасном состоянии для участников дорожного движения. 

Об этом сообщает коммунальная корпорация Киевавтодор на странице в Facebook.

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В корпорации отмечают, что в июле 2018 состоялось совместное совещание представителей Киевской городской государственной администрации и Национальной академии наук Украины под председательством президента Национальной академии наук Бориса Патона о состоянии и дальнейшей эксплуатации моста Е.О.Патона. В ближайшее время будет объявлено о начале процедуры комплексного обследования сооружения, а в дальнейшем принято решение по выполнению работ по реконструкции или капитальному ремонту моста.

Как сообщалось 8 августа, в Киеве на одной из опор моста имени Патона, который проходит через реку Днепр, осыпался облицовочный камень. 

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Теги: Киев, мост, Киевавтодор
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