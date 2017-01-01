В Киеве усилят меры безопасности 10 и 12 августа

Около 260 сотрудников полиции и нацгвардейцев будут обеспечивать безопасность на прилегающих к стадионам территориях и остановках общественного транспорта.

В Киеве в связи с проведением футбольных матчей 10 и 12 августа будут усилены меры безопасности возле стадионов Динамо и Оболонь Арена. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в пятницу.

Сообщается, что в связи с проведением футбольных матчей около 260 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии будут обеспечивать публичную безопасность и правопорядок на прилегающих к стадионам территориях и остановках общественного транспорта.

Речь идет о матче украинской Премьер-лиги 10 августа между командами Олимпик (Донецк) и Львов (Львов) на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского, а также игре первой лиги 12 августа между Оболонь-Бровар (Киев) и Звездой (Кропивницкий).

Полиция призывает болельщиков не нарушать общественный порядок и содействовать в обеспечении правопорядка и безопасности.

Ранее сегодня сообщалось о закрытии в Киеве станции метро Шулявская. После анонимного звонка о минировании на станции ищут взрывчатку.

Также сообщалось о попытке ограбления прохожего в центре Киева. Но грабитель сломал ногу и был задержан полицейскими.

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