К бунту торнадовцев причастны сотрудники СИЗО

Двое работников изолятора способствовали тому, чтобы всех заключенных привели в одну камеру, чтобы передать запрещенные предметы.

Полиция и Минюст ведут служебное расследование по факту бунта в Лукьяновском СИЗО zametkiev

Служебное расследование установило причастность двух сотрудников Лукьяновского СИЗО к бунту, который накануне организовали бывшие бойцы батальона Торнадо. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак, передает Интерфакс-Украина.

"Служебное расследование идет, уже можно говорить о двух сотрудниках, которые помогали экс-торнадовцам, способствовали тому, чтобы всех их привели в одну камеру, чтобы передать запрещенные предметы", - сказал он.

Также Маслак сообщил, что как полиция, так и Минюст ведут свои служебные расследования в рамках уголовного производства. По окончании служебной проверки материалы будут переданы правоохранителям.

Как сообщалось, вчера бывшие бойцы Торнадо забаррикадировались в камерах Лукьяновского следственного изолятора в Киеве. Их должны были этапировать, однако задержанные оказали сопротивление. На место событий прибыл спецназ.

После подавления попытки бунта троих заключенных вывезли из СИЗО, а четверых отправили в карцер.

Столичная полиция открыла производство за посягательство на жизнь силовиков за действия торнадовцев.

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