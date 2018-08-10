В Киеве произошла драка со стрельбой

В конфликте участвовали около девяти человек. Часть из них увезла скорая, остальные сбежали.

Возле автовокзала в Киеве вечером 10 августа, произошла перестрелка. Есть пострадавшие, информация о них уточняется. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел на ул. С. Петлюры в Шевченковском районе.

В полиции отметили, что на момент приезда патрульных на вызов, раненых уже увезла скорая.

"Предварительно известно, что шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате один из участников сделал несколько выстрелов. Информация о пострадавших уточняется, поскольку на момент приезда правоохранителей их забрала скорая. Эксперты изъяли гильзы для проведения исследования, предварительно - стреляли из травматического оружия", - говорится в сообщении.

Правоохранители проверяют наличие видеокамер, которые могли зафиксировать правонарушение.

Злоумышленники с места происшествия скрылись, поэтому их сейчас разыскивают.

Напомним, в Киеве на улице Антоновича, в районе кафе Долма, 3 июля произошла перестрелка. По словам очевидцев, было слышно шесть выстрелов. Мужчина неславянской внешности выстрелил в другого кавказца в упор и покинул место преступления.

Позже стало известно, что раненый погиб в больнице.

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