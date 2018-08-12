В Киеве на Нивках с балкона выпал голый мужчина

Предположительно, мужчина выпал с балкона четвертого этажа.

В Киеве на Нивках примерно в 6 утра на улице Игоря Турчина, 15 с балкона выпал голый мужчина.

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Как передает Информатор, предположительно мужчина выпал с балкона четвертого этажа.

По словам патрульных, пострадавший парень утверждает, что ему 18 лет, однако выглядит он на много старше.

Пострадавшего госпитализировали в больницу kiev.informator.ua

У мужчины перелом руки и травма позвоночника kiev.informator.ua

Прибывшие на место медики, обнаружили на аллее под подъездом голого молодого человека. Он находился в неадекватном состоянии и полностью без одежды. Пострадавшему оказали первую помощь на месте и госпитализировали в больницу. Предварительно, у парня перелом руки и предположение на травму позвоночника.

Подробности происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, 24 июня в Одессе из окна четвертого этажа выпал молодой и известный певец Ярослав Глобин. На данный момент он находится в реанимации в тяжелом состоянии.