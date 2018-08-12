В Киеве на Нивках с балкона выпал голый мужчина
В Киеве на Нивках примерно в 6 утра на улице Игоря Турчина, 15 с балкона выпал голый мужчина.
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Как передает Информатор, предположительно мужчина выпал с балкона четвертого этажа.
По словам патрульных, пострадавший парень утверждает, что ему 18 лет, однако выглядит он на много старше.
Прибывшие на место медики, обнаружили на аллее под подъездом голого молодого человека. Он находился в неадекватном состоянии и полностью без одежды. Пострадавшему оказали первую помощь на месте и госпитализировали в больницу. Предварительно, у парня перелом руки и предположение на травму позвоночника.
Подробности происшествия выясняют правоохранители.
Напомним, 24 июня в Одессе из окна четвертого этажа выпал молодой и известный певец Ярослав Глобин. На данный момент он находится в реанимации в тяжелом состоянии.