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В Киеве горел офис фармацевтической компании

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Причина пожара и материальный ущерб на данный момент выясняются правоохранительными органами.
В Киеве горел офис фармацевтической компании
Прес-служба ДСНС України

В Соломенском районе Киева горело офисное здание одной из фармацевтических компаний. Информация о возгорании поступила спасателям около 1.25 воскресенья, 12 августа, сообщили в столичном управлении ГСЧС.

Пожар возник на втором этаже и крыше двухэтажного офисного здания по улице Аэродромной. По предварительной информации, там помещения не эксплуатировались.

"В 2.44 пожар на площади 150 квадратных метров был локализован, а в 2.52 - ликвидирован", - добавили в ГСЧС.

Жертв и пострадавших в результате возгорания здания нет. Причина пожара и материальный ущерб на данный момент выясняются правоохранительными органами.

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Теги: Киев, фото, пожар, пожарные, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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