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Полиция нашла авто грабителей ювелирного магазина в Киеве

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Полицейские нашли подожженный темно-синий Peugeot на территории гаражного кооператива на улице Нечуй-Левицкого.
Полиция Киева нашла автомобиль грабителей ювелирки
Полиция Киева нашла автомобиль грабителей ювелирки
Нацполіція України
 
Правоохранители обнаружили автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, ограбившие ювелирный магазин в Киеве, сообщает в воскресенье, 12 августа, пресс-служба Нацполиции.
 
"Полицейские нашли подожженный автомобиль Peugeot на территории гаражного кооператива на улице Нечуй-Левицкого", – говорится в сообщении.

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Напомним, в Киеве трое неизвестных мужчин в масках ограбили ювелирный магазин, убив охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot.

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Теги: Киев, ограбление, полиция, розыск
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Источник: korrespondent.net

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