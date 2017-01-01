Полиция нашла авто грабителей ювелирного магазина в Киеве

Полицейские нашли подожженный темно-синий Peugeot на территории гаражного кооператива на улице Нечуй-Левицкого.

Правоохранители обнаружили автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, ограбившие ювелирный магазин в Киеве, сообщает в воскресенье, 12 августа, пресс-служба Нацполиции.





Под Киевом грабители взорвали банкомат "Полицейские нашли подожженный автомобиль Peugeot на территории гаражного кооператива на улице Нечуй-Левицкого", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве трое неизвестных мужчин в масках ограбили ювелирный магазин , убив охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot.

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