Полиция нашла авто грабителей ювелирного магазина в Киеве
Полицейские нашли подожженный темно-синий Peugeot на территории гаражного кооператива на улице Нечуй-Левицкого.
Правоохранители обнаружили автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, ограбившие ювелирный магазин в Киеве, сообщает в воскресенье, 12 августа, пресс-служба Нацполиции.
"Полицейские нашли подожженный автомобиль Peugeot на территории гаражного кооператива на улице Нечуй-Левицкого", – говорится в сообщении.
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Напомним, в Киеве трое неизвестных мужчин в масках ограбили ювелирный магазин, убив охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot.
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