В Киеве 14 августа три станции метро изменят график работы

Из-за футбола в график работы станций Олимпийская, Дворец спорта и Площадь Льва Толстого внесут изменения.

14 августа в график работы столичного метрополитена внесут изменения. Станции Олимпийская, Дворец спорта и Площадь Льва Толстого изменят график работы в связи с проведением футбольного матча между клубами Динамо и Славия, сообщает в Facebook пресс-служба столичной подземки.

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С 18:30 до 19:30 станция Олимпийская будет закрыта на вход и выход, Дворец спорта - на выход, Площадь Льва Толстого - на вход.

После окончания матча может быть временно ограничен вход на станции Олимпийская, Дворец Спорта и Площадь Льва Толстог“.

Напомним, 1 августа в метрополитене Парижа произошел технический сбой, из-за которого между станциями остановилось 12 поездов. Пассажиры были вынуждены выйти из вагонов и идти по тоннелю до ближайшей станции.