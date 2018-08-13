В Киеве женщина упала с 11 этажа на крышу ресторана

На вид погибшей около 35 - 40 лет, она является жительницей дома. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Женщина упала на крышу пристроенного рядом заведения общепита espreso.tv

В Шевченковском районе Киева в понедельник, 13 августа, насмерть разбилась женщина, которая выпала с 11 этажа жилого дома. Об этом сообщает Эспрессо.

Отмечено, что инцидент произошел на ул. Златоустовская.

"Женщина по неизвестным причинам выпала из окна 11 этажа жилого дома. Она упала прямо на крышу пристроенного рядом заведения общественного питания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вид погибшей около 35 - 40 лет. По предварительной информации, она является жительницей этого дома. От полученных травм женщина скончалась на месте. Обстоятельства трагедии выясняет следствие.

Напомним, ранее в Харькове студент из Сирии выбросился из окна квартиры и погиб.

Перед этим сообщалось, что в городе Северск Донецкой области двухлетний ребенок выжил после падения с пятого этажа.