Ночью в Киеве горела больница
В Киеве в ночь на вторник, 14 августа, произошел пожар в здании Киевской городской клинической больницы № 15. Спасатели получили сообщение о пожаре в 2:00, сообщает пресс-служба ГСЧС.
“На место происшествия немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию пожарных было установлено, что в 4-этажном здании на четвертом этаже в помещении аудитории возник пожар на площади 15 кв. м“, - отметили они.
ГСЧС добавляет, что пожарным удалось предотвратить распространение пламени на рядом расположенные корпуса больницы и в 02:50 пожар был ликвидирован.
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К тушению пожара были привлечены 12 единиц основной и специальной техники, а также 50 человек личного состава Киевского гарнизона.
Погибших и травмированных нет.
Причина возникновения пожара выясняется.
Напомним, несколькими днями ранее во время пожара в больнице на Тайване сгорели девять человек.