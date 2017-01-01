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Ночью в Киеве горела больница

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Пожар тушили 50 человек личного состава и 12 единиц основной и специальной техники. Возгорание было ликвидировано менее чем за час.
Пожар в больнице тушили 50 человек
Пожар в больнице тушили 50 человек
facebook.com/DSNSKyiv

В Киеве в ночь на вторник, 14 августа,  произошел пожар в здании Киевской городской клинической больницы № 15. Спасатели получили сообщение о пожаре в 2:00, сообщает пресс-служба ГСЧС.

“На место происшествия немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию пожарных было установлено, что в 4-этажном здании на четвертом этаже в помещении аудитории возник пожар на площади 15 кв. м“, - отметили они.

ГСЧС добавляет, что пожарным удалось предотвратить распространение пламени на рядом расположенные корпуса больницы и в 02:50 пожар был ликвидирован.

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К тушению пожара были привлечены 12 единиц основной и специальной техники, а также 50 человек личного состава Киевского гарнизона.

Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, несколькими днями ранее во время пожара в больнице на Тайване сгорели девять человек.

 

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Теги: Киев, Больница, фото, пожар, пожарные, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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