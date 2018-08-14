Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гейзер на несколько километров: в Киеве у ЗАГСа прорвало водопровод

Комментариев: 2
В КГГА объяснили, что причиной прорыва стало высокое давление.
В Киеве в районе КПИ забил огромный гейзер
В Киеве в районе КПИ забил огромный гейзер
Скриншот из видео

В Киеве возле центрального ЗАГСа образовался несколькокилометровый фонтан. Причина - прорыв водопровода. Об этом во вторник, 14 августа, сообщает 5 канал

Читай также: В Тернополе у здания ОГА образовался гейзер

Фонтан 40 минут поливал часть дороги и припаркованные неподалеку автомобили. ЧП произошло днем 13 августа. Несмотря на то, что подачу воды удалось остановить дистанционно, просел асфальт и вода протекала через разлом. 

“Здесь било прямо из асфальта. Я не видела, чтобы кто-то приезжал, люди стояли смотрели, фотографировали и все“, – говорит очевидица Наталья.

При этом ремонтные бригады приехали на место инцидента через несколько часов.

Тем временем в КГГА объясняют, что трубопровод не выдержал давления. Уже начата подготовка к отопительному сезону, из-за чего и произошел прорыв.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева фонтан с кипятком забил из-под земли.

Поделись:
Теги: Киев, прорыв, водопровод, фонтан, ЗАГС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
upss1    14.08.2018, 10:15
Оценка:  0
upss1
Автор статьи- совсем тугой... )) Какой нафиг "несколькокилометровый фонтан"???? Он на несколько километров бил??? От жеж журналюга )))
upss1    14.08.2018, 10:16
Оценка:  0
upss1
Заголовок аще круть! Премию Пулитцера тебе! )) "Гейзер на несколько километров"!!! Это пять ))) В космос почти добивал?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь