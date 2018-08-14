В Киеве у ЗАГСа прорвало водопровод: забил огромный фонтан

В КГГА объяснили, что причиной прорыва стало высокое давление.

В Киеве в районе КПИ забил огромный гейзер Скриншот из видео

В Киеве возле центрального ЗАГСа образовался огромный фонтан. Причина - прорыв водопровода. Об этом во вторник, 14 августа, сообщает 5 канал.

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Фонтан 40 минут поливал часть дороги и припаркованные неподалеку автомобили. ЧП произошло днем 13 августа. Несмотря на то, что подачу воды удалось остановить дистанционно, просел асфальт и вода протекала через разлом.

“Здесь било прямо из асфальта. Я не видела, чтобы кто-то приезжал, люди стояли смотрели, фотографировали и все“, – говорит очевидица Наталья.

При этом ремонтные бригады приехали на место инцидента через несколько часов.

Тем временем в КГГА объясняют, что трубопровод не выдержал давления. Уже начата подготовка к отопительному сезону, из-за чего и произошел прорыв.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева фонтан с кипятком забил из-под земли.