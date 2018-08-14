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В Киеве бойцовская собака загрызла бультерьера и покусала его владельца

Комментариев: 6
О произошедшем рассказали пострадавшие люди.
В Киеве стаффорд загрыз бульдога и напал на его хозяина
В Киеве стаффорд загрыз бульдога и напал на его хозяина
kiev.informator.ua

В Киеве на улице Елены Телиги произошло кровавое ЧП: стаффордширский терьер напал на английского бульдога, загрыз животное насмерть и покусал его хозяев. О случившемся накануне сообщает во вторник, 14 августа, Информатор

В результате нападения одной собаки на другую, пострадали двое человек.

Инцидент случился около 21:20. Об этом рассказали пострадавшие люди.

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По словам хозяйки английского бульдога Ольги, она вышла со своим отцом, Вадимом, и собакой в парк на вечернюю прогулку. Их пес был на поводке. Сразу же, на входе в парк к собаке подбежал стаффордширский терьер, который мгновенно напал на бульдога.

Нападающая собака была без намордника и поводка, а ее хозяйка находилась в нетрезвом состоянии и ничего не могла сделать. Стафф просто не слушался женщину, он впился мертвой хваткой в англичанина и не отпускал его. Тогда Вадим, хозяин бульдога, попытался растянуть собак, однако он получил отпор от агрессора, его покусала собака, также Ольга пыталась помочь своему отцу, но также получила травмы.

Пострадавшие отметили, что хозяйка нападавшей собаки ничего не делала и просто стояла смотрела, как терьер загрыз до смерти английского бульдога. Когда стафф начал терзать уже мертвую собаку, Вадим снова пытался оттащить агрессора, однако снова получил травмы, уже более серьезные.

Пострадавшие вызывали полицию, но патрульные ничего не смогли сделать. Только последний экипаж попытался отогнать собаку газовым баллончиком, но это не помогло. Прибывшие на место медики оказали помощь Вадиму, но он от госпитализации отказался, чтобы доставить свою мертвую собаку домой. После этого он обратился в больницу, где ему наложили швы на руки и ноги.

Под покровом ночи Ольга и Вадим похоронили своего четырехлапого друга. Они сказали, что не оставят просто так эту ситуацию и будут добиваться справедливости от хозяев стаффордширского терьера. Отметим, что хозяйка с агрессивной собакой просто ушла домой.

Напомним, ранее сообщалось, что под Харьковом трое детей пострадали от укусов бешеного кота. 

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Теги: Киев, собака, нападение, травмы
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Комментариев (6)
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ZuBBi    14.08.2018, 14:49
Оценка:  +1
ZuBBi
Спросите сами у себя сколько раз увидев сабачника с псиной без поводка и намордник Вы вызвали полицию??? Отож.... большинство думает что за них это сделает кто-то и с ним это не произойдет!!! Тогда Лотерея , кому как повезет.
ZuBBi    14.08.2018, 14:45
Оценка:  0
ZuBBi
Господа закон есть и не плохой. 54 статья админкодекса предусматривает : 1.предупреждение 2.админ штраф 3.конфискация собаки. Вроде достаточно строго, только полиция не спешит выезжать на такие ситуации и применять меры воздействия.
FeCКрысаизбана    14.08.2018, 14:34
Оценка:  +1
FeCКрысаизбана
Носить кухонный нож для разделки больших кусков мяса не запрещено. В сумку такой нож положить и в случае увидели собаку без намордника и поводка сразу достать нож. Если подбежит вплотную, сразу её по шее.
Dmitriyy    14.08.2018, 14:50
Оценка:  0
Dmitriyy
Потом статья по отношению в животному по степени...
dimasvetik    14.08.2018, 14:19
Оценка:  +6
dimasvetik
владельцы больших собак которые выгуливают своих монстров, вы тупые козлы! нужно принять закон и выполнять его специальным людям, если увидели собаку без намордника, сразу в приют или смертельный укол.
dimasvetik    14.08.2018, 14:22
Оценка:  +6
dimasvetik
если когда то легализируют ношение оружия, то я его в первую очередь куплю для безопасности от собак, а то выйти в магазин стрёмно мля..
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