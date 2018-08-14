В Киеве бойцовская собака загрызла бультерьера и покусала его владельца

О произошедшем рассказали пострадавшие люди.

В Киеве стаффорд загрыз бульдога и напал на его хозяина kiev.informator.ua

В Киеве на улице Елены Телиги произошло кровавое ЧП: стаффордширский терьер напал на английского бульдога, загрыз животное насмерть и покусал его хозяев. О случившемся накануне сообщает во вторник, 14 августа, Информатор.

В результате нападения одной собаки на другую, пострадали двое человек.

Инцидент случился около 21:20. Об этом рассказали пострадавшие люди.

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По словам хозяйки английского бульдога Ольги, она вышла со своим отцом, Вадимом, и собакой в парк на вечернюю прогулку. Их пес был на поводке. Сразу же, на входе в парк к собаке подбежал стаффордширский терьер, который мгновенно напал на бульдога.

Нападающая собака была без намордника и поводка, а ее хозяйка находилась в нетрезвом состоянии и ничего не могла сделать. Стафф просто не слушался женщину, он впился мертвой хваткой в англичанина и не отпускал его. Тогда Вадим, хозяин бульдога, попытался растянуть собак, однако он получил отпор от агрессора, его покусала собака, также Ольга пыталась помочь своему отцу, но также получила травмы.

Пострадавшие отметили, что хозяйка нападавшей собаки ничего не делала и просто стояла смотрела, как терьер загрыз до смерти английского бульдога. Когда стафф начал терзать уже мертвую собаку, Вадим снова пытался оттащить агрессора, однако снова получил травмы, уже более серьезные.

Пострадавшие вызывали полицию, но патрульные ничего не смогли сделать. Только последний экипаж попытался отогнать собаку газовым баллончиком, но это не помогло. Прибывшие на место медики оказали помощь Вадиму, но он от госпитализации отказался, чтобы доставить свою мертвую собаку домой. После этого он обратился в больницу, где ему наложили швы на руки и ноги.

Под покровом ночи Ольга и Вадим похоронили своего четырехлапого друга. Они сказали, что не оставят просто так эту ситуацию и будут добиваться справедливости от хозяев стаффордширского терьера. Отметим, что хозяйка с агрессивной собакой просто ушла домой.

Напомним, ранее сообщалось, что под Харьковом трое детей пострадали от укусов бешеного кота.