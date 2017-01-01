Кличко: Киев поднялся на 13 позиций в рейтинге самых комфортных городов мира от The Economist

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал результаты города в ежегодном рейтинге The Economist комфортных для проживания городов мира Global Liveability Index 2018.

Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

По словам мэра столицы, не последнюю роль в формировании оценки комфортности жизни в рейтинге имеет ситуация безопасности в стране.

“Даже несмотря на то, что, в целом, Киев живет мирной жизнью, в 700 километрах от столицы продолжаются боевые действия. Мы привыкли к такой жизни. А для экспертов “The Economist“, - это угроза, что в результате вытекает оценка комфорта жизни в городе. Этот рейтинг является проекцией оценки экспертами того, что происходит вообще в Украине“, - отметил мэр Киева.

Столица Украины этот раз в списке заняла 118 место, набрав 56,6 баллов из 100 возможных, и оказалась в списке городов, которые за 5 лет (с 2013-го) ухудшили свое положение. Согласно данным рейтинга, показатель комфорта жизни в Киеве упал на 12,6%.

“Но, я хочу обратить внимание, что по сравнению с прошлогодними результатами Киев поднялся в рейтинге на 13 позиций. В 2017 и 2016 году город занимал 131 позицию в рейтинге, - сказал Кличко. - И отмечу, что это не помешало Киеву блестяще провести и финал Лиги чемпионов, и Евровидение, увеличить поток туристов“, - подчеркнул мэр столицы.

Кличко привел цитату из аналитической справки экспертов “The Economist“, которую журналисты не заметили, или же, не захотели заметить.

Аналитики, в частности, отмечают: “В течение последних двенадцати месяцев Киев значительно улучшает свои позиции за счет экономического роста и относительной политической стабильности. Даже несмотря на конфликт на Донбассе“, - говорится в опубликованных результатах рейтинга.

“И когда манипулируют российские СМИ - это обидно, но понятно, потому что они иначе не работают. А вот когда украинские медиа не анализируют материалы, на которые ссылаются, а пользуются заголовками российских СМИ, - это непрофессионально и не в пользу государства“, - отметил Виталий Кличко.

Рейтинг “The Economist“ состоит из пяти категорий: стабильность, здравоохранение, культура и экология, образование и инфраструктура. Каждая категория, по словам экспертов, имеет свой коэффициент влияния на комфортность жизни. В каждой категории эксперты выставляют свои оценки, из которых выводится средняя. Затем оценки по всем категориям суммируются. Важность каждой категории для жизни человека - разная, это учитывают аналитики журнала. Ситуация безопасности, по мнению экспертов, составляет 25% суммарного рейтинга.