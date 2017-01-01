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В Киеве в квартире произошел пожар со взрывами: есть пострадавший

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В ГСЧС предположили, что взорвались телевизоры.
Вероятно, пожар произошел из-за взрыва телевизора
Вероятно, пожар произошел из-за взрыва телевизора
скриншот из видео

В Киеве на улице Валковской в одном из жилых домов произошел пожар , слышались взрывы.  Об этом во вторник, 14 августа, сообщили в киевском ГУ ГСЧС Украины. 

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“14 августа в 10:09 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г.. Киеве поступила информация о пожаре, который возник в 9-этажном жилом доме на улице Валковская, 5“, - говорится в сообщении.

Как выяснилось, возгорание произошло в квартире на 3-м этаже.

Во время тушения пожара пожарные с помощью автолестницы спасли мужчину без сознания, которого передали работникам медицинской службы. 

Сейчас причина возникновения пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами. В ГСЧС предположили, что, вероятно, в квартире взорвались и загорелись телевизоры, что и привело к таким последствиям. 

Напомним, 11 августа в Харькове произошел взрыв в многоэтажке. 

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Теги: Киев, квартира, пожар, взрывы, пострадавший, ГСЧС
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