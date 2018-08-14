В Киеве на Печерске Skoda сбила девушку на мотоцикле
В Киеве на улице Кургановской (Печерск) автомобиль Skoda Oktavia столкнулся в лоб с мотоциклом Kawasaki, за рулем которого была девушка.
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Об этом сообщает Информатор.
По словам водителя Skoda, он выезжал со второстепенной улицы Верхней на улицу Кургановскую. Водители, которые двигались вверх по Кургановской, остановились пропустить его. В конце всего потока ехала девушка на мотоцикле, она решила обогнать автомобили по встречной полосе и въехала в лоб в авто.
От столкновения об автомобиль мотоцикл упал на бок. У машины разбит передний бампер и радиаторная решетка. Девушку с травмой ноги госпитализировали.
Напомним, 13 августа в ДТП во Львовской области погиб 27-летний байкер и пострадали пять человек.
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