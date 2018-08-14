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В Киеве на Печерске Skoda сбила девушку на мотоцикле

Комментариев: 2
Девушку с травмой ноги госпитализировали в больницу.
Авария случилась на улице Кургановской
Авария случилась на улице Кургановской
informator.ua

В Киеве на улице Кургановской (Печерск) автомобиль Skoda Oktavia столкнулся в лоб с мотоциклом Kawasaki, за рулем которого была девушка.

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Об этом сообщает Информатор.

По словам водителя Skoda, он выезжал со второстепенной улицы Верхней на улицу Кургановскую. Водители, которые двигались вверх по Кургановской, остановились пропустить его. В конце всего потока ехала девушка на мотоцикле, она решила обогнать автомобили по встречной полосе и въехала в лоб в авто.

У машины разбит передний бампер и радиаторная решетка
У машины разбит передний бампер и радиаторная решетка
informator.ua
Девушка пыталась обогнать автомобили по встречной полосе
Девушка пыталась обогнать автомобили по встречной полосе
informator.ua

От столкновения об автомобиль мотоцикл упал на бок. У машины разбит передний бампер и радиаторная решетка. Девушку с травмой ноги госпитализировали.

Напомним, 13 августа в ДТП во Львовской области погиб 27-летний байкер и пострадали пять человек. 

Ранее, 10 июля, в Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два мотоциклиста

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Теги: Печерск, ДТП, Skoda, мотоциклистка
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Комментариев (2)
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Izvestnaya    14.08.2018, 19:57
Оценка:  +1
Izvestnaya
тупая изда. все стоят -- и ті стой!
realМовчанюк    14.08.2018, 19:52
Оценка:  +2
realМовчанюк
только лишь и всего? жаль водителя машины, а девушке надо лечить мозги!
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