В гараже Киева нашли арсенал нелегального оружия

Гаражом пользуется бывший военнослужащий батальона Киев-2, задержание которого планируется после первоочередных следственных действий.

В Киеве в гараже правоохранители обнаружили огромный арсенал оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины во вторник, 14 августа.

В частности, выявлено 4 ручных противотанковых гранатомета (2 - РПГ 26, 2 - РПГ 22), 4 мины МОН 50, 25 тротиловых шашек весом 200 грамм каждая, 4 тротиловых шашки весом 400 грамм, около 2 кг пластида, 27 гранат РГД 5, 15 гранат Ф-1, 1 тротиловая шашка, 12 электродетонаторов и одна зажигательная трубка, патроны к автоматическому оружию калибра 7,62х54 мм, 6,62х39 мм и 5,45х39 трассирующие (более 4 тысяч штук).

Гаражом пользуется бывший военнослужащий батальона Киев-2, задержание которого планируется после первоочередных следственных действий. Также готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Киеве задержали бойца Нацгвардии, который продавал оружие из зоны проведения ООС. Правоохранители изъяли три гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, десять гранат Ф-1 и РГД-5, пистолет марки Сафари, более полутора тысяч патронов калибра 7,62 мм.

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