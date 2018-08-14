Активисты пригрозили не пустить археологов на раскопки под Почтовой площадью

Общественные активисты угрозами и силой попытались сорвать пресс-конференцию археологов, посвященную возобновлению раскопок под Почтовой площадью. Инцидент произошел во вторник, 14 августа в актовом зале Института археологии Национальной академии наук Украины.

Об этом сообщает Еспресо.

Археологи в течение полутора часов говорили о планах работ на площади, а также обсуждали, нужно ли приглашать международных экспертов, проводить музеефикацию и создавать музей непосредственно на месте раскопок.

На мероприятии также присутствовали около двух десятков человек в черных футболках с надписями: “Спасем Почтовую площадь“. Эти люди вели себя агрессивно, постоянно перебивали спикеров, на давая тем высказать экспертную точку зрения. Они требовали от института разорвать договор на проведение раскопок с компанией-застройщиком, тем самым поставив под угрозу судьбу найденных артефактов.

Несколько раз ведущий пресс-конференции, замглавы правления Союза архитекторов Украины Яков Гершкович, предупреждал, что вызовет полицию, но так называемые активисты продолжали вести себя агрессивно, всячески пытаясь сорвать мероприятие.

При этом один из мужчин в первом ряду угрожал выступающим с трибуны и сидящим в зале молотком. В конце концов он подскочил к одному из археологов, Вячеславу Баранову, и прямо пригрозил, что если условия активистов не будут приняты, то “всякое может произойти“.

“Не ведите себя как свиньи! При всем уважении, мы вас туда (на участок, где проводятся раскопки на Почтовой площади – ред.) просто не пустим“, – обратилась одна из активисток Анабела Морина к представителям Института археологии Украины.

Эта же активистка, перекрикивая выступавших экспертов, настаивала на том, что “именно 14 августа – настоящий День крещения Руси“, хотя официально признанной датой этого события является 28 июля. Также Морина, вопреки историческим фактам, называла Почтовую площадь “местом крещения Руси“.

Напомним, что Институт археологии Украины опубликовал открытое письмо по ситуации на Почтовой площади, где поддержал позицию Киевской администрации по основным вопросам: в Украине нет технологий для проведения музеефикации найденных артефактов, к раскопкам нужно привлечь международных экспертов, на площади должен быть музей.