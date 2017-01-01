Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На День Независимости транспорт в Киеве будет работать дольше

Комментариев: 0
Киевский метрополитен предупреждает о временном закрытии двух станций метро на время проведения торжественных мероприятий на Крещатике.
Метрополитен продлит работу на два часа
Метрополитен продлит работу на два часа
Киевский метрополитен / Facebook

Работа метро и наземного общественного транспорта общего пользования в Киеве будет продлена на два часа в ночь с пятницы на субботу, 24-25 августа, в связи с празднованием Дня независимости Украины. Об этом вечером во вторник, 14 августа, сообщает КП Киевский метрополитен.

"Также 24 августа с 08:00 утра до окончания торжественных мероприятий в центре города будут временно перекрыты входы и выходы со станций метро Майдан Незалежности и Крещатик на ул.Институтскую", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ко Дню независимости Украины в этом году состоится один из крупнейших военных парадов, в нем примут участие 4,5 тысяч военных и 250 единиц техники. 

МВД перейдет на усиленный режим работы с 22 августа.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, транспорт, Метрополитен, метро, День Независимости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь