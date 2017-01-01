На День Независимости транспорт в Киеве будет работать дольше

Киевский метрополитен предупреждает о временном закрытии двух станций метро на время проведения торжественных мероприятий на Крещатике.

Работа метро и наземного общественного транспорта общего пользования в Киеве будет продлена на два часа в ночь с пятницы на субботу, 24-25 августа, в связи с празднованием Дня независимости Украины. Об этом вечером во вторник, 14 августа, сообщает КП Киевский метрополитен.

"Также 24 августа с 08:00 утра до окончания торжественных мероприятий в центре города будут временно перекрыты входы и выходы со станций метро Майдан Незалежности и Крещатик на ул.Институтскую", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ко Дню независимости Украины в этом году состоится один из крупнейших военных парадов, в нем примут участие 4,5 тысяч военных и 250 единиц техники.

МВД перейдет на усиленный режим работы с 22 августа.

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