В доме экс-добровольца нашли еще один арсенал оружия

Правоохранители изъяли в гараже бывшего бойца батальона Киев-2 гранатометы, мины, гранаты, тротиловые шашки и большое количество патронов.

У бойца батальона Киев-2 сегодня нашли еще один тайник у него дома Пресс-центр СБУ

Правоохранители обнаружили еще один арсенал оружия и боеприпасов в жилье задержанного накануне бывшего военнослужащего батальона Киев-2. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины в среду, 15 августа.

"По месту проживания задержанного правоохранители дополнительно изъяли три автомата АКМС и АКС-74, две снайперские винтовки, два гранатомета РПГ-26, две гранаты Ф-1 и свыше 700 разнокалиберных патронов", – сообщили в пресс-службе.

Накануне правоохранители сообщали, что этот же боец хранил в своем гараже гранатометы, мины, гранаты, тротиловые шашки и большое количество патронов.

Ранее в Киеве задержали бойца Нацгвардии, который продавал оружие из зоны проведения ООС. Правоохранители изъяли три гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, десять гранат Ф-1 и РГД-5, пистолет марки Сафари, более полутора тысяч патронов калибра 7,62 мм.

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