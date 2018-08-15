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В доме экс-добровольца нашли еще один арсенал оружия

Комментариев: 2
Правоохранители изъяли в гараже бывшего бойца батальона Киев-2 гранатометы, мины, гранаты, тротиловые шашки и большое количество патронов.
У бойца батальона Киев-2 сегодня нашли еще один тайник у него дома
У бойца батальона Киев-2 сегодня нашли еще один тайник у него дома
Пресс-центр СБУ

Правоохранители обнаружили еще один арсенал оружия и боеприпасов в жилье задержанного накануне бывшего военнослужащего батальона Киев-2. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины в среду, 15 августа.

 "По месту проживания задержанного правоохранители дополнительно изъяли три автомата АКМС и АКС-74, две снайперские винтовки, два гранатомета РПГ-26, две гранаты Ф-1 и свыше 700 разнокалиберных патронов", – сообщили в пресс-службе.

Накануне правоохранители сообщали, что этот же боец хранил в своем гараже гранатометы, мины, гранаты, тротиловые шашки и большое количество патронов.

Ранее в Киеве задержали бойца Нацгвардии, который продавал оружие из зоны проведения ООС. Правоохранители изъяли три гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, десять гранат Ф-1 и РГД-5, пистолет марки Сафари, более полутора тысяч патронов калибра 7,62 мм.

 

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Теги: СБУ, оружие, боеприпасы, доброволец, граната, добровольческие батальоны
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ГунВсемогущий    15.08.2018, 20:11
Оценка:  0
ГунВсемогущий
Знаю пару десятков таких"добровольцев".Каж дый из них привёз с войны кучу патронов и гранат.Говорят,могли бы и стволы провезти,но за это пришлось бы много заплатить...Стволы везут каналами(которые делятся третью прибыли с"верхами"максимум до десятка этих каналов.Кто сидит на этих каналах,купается в
ГунВсемогущий    15.08.2018, 20:13
Оценка:  0
ГунВсемогущий
бабле,как в бассейне.Но таких немного.Там реально война идёт за право быть в таком канале.Многих тупо валят,списывая затем этих жмуров на"небоевые".
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