В Киеве националисты проводят Марш УПА

По предварительным данным, в Марше участвуют около 7-10 тысяч человек.

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В воскресенье, 14 октября, в Киеве националисты проводят Марш в честь 76-летия создания дня УПА (Украинской повстанческой армии).

Об этом сообщает Нацкорпус в Facebook.

В мероприятии принимают участие активисты Свободы, Национального корпуса, Правого сектора, Конгресса украинских националистов, Организации украинских националистов, С14 и другие.

Марш начался на Владимирской улице, прошел по бульвару Тараса Шевченко и Крещатику. На Европейской площади проведут митинг.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве националисты забросали яйцами памятник Ватутину.