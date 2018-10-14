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В Киеве националисты проводят Марш УПА

Комментариев: 6
По предварительным данным, в Марше участвуют около 7-10 тысяч человек.
В Киеве националисты проводят Марш УПА
© strana.ua
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В Киеве националисты проводят Марш УПА
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В воскресенье, 14 октября, в Киеве националисты проводят Марш в честь 76-летия создания дня УПА (Украинской повстанческой армии).

Об этом сообщает Нацкорпус в Facebook.

В мероприятии принимают участие активисты Свободы, Национального корпуса, Правого сектора, Конгресса украинских националистов, Организации украинских националистов, С14 и другие.

Марш начался на Владимирской улице, прошел по бульвару Тараса Шевченко и Крещатику. На Европейской площади проведут митинг. 

Ранее сообщалось о том, что в Киеве националисты забросали яйцами памятник Ватутину.

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Теги: киев, нацкорпус, марш упа
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Комментариев (6)
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aparaima    14.10.2018, 20:26
Оценка:  0
aparaima
Кількість поліції на акції ставить запитання, чому влада так стурбована активністю українців?
ViperUAX    14.10.2018, 19:42
Оценка:  +2
ViperUAX
І навіщо нам у Києві ще і залУПА?Мало шоколадного лайна?
aparaima    14.10.2018, 20:20
Оценка:  0
aparaima
Щоб вам нагадувати про те що ви живете в Україні, в вільній державіі, а не в російській колоні якою наша держава була біше як триста років!ї
виджай    14.10.2018, 20:35
Оценка:  0
виджай
а чому ці ХЕРОЇ,не в лавах збройних сил,на сході України?
Детонатор    14.10.2018, 20:52
Оценка:  -1
Детонатор
Возможно, вам неизвестно, что территория, которая сейчас называется Украиной, в 1654 году сама попросилась под защиту Москвы, не в силах выдержать набеги татар, поляков, литовцев и разных прочих шведов. Ну, а теперь, выражает свою благодарность.
mark_demo    14.10.2018, 18:42
Оценка:  +7
mark_demo
из-за этих придурков пол города перекрыто,да и в чём их нацианолизм????что они сделали,что б Украина была для украинцев,они вон лотореи побороть не могут,одну разбили-две открылось)
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