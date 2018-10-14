В Киеве С14 атаковали офис Медвечука

Националисты таким образом напомнили о Стусе и потребовали вернуть политзаключенных.

В протесте участвовали люди с нашивками Сечь Скриншот видео

В воскресенье, 14 октября, в Киеве националисты С14 напали на офис Виктора Медвечука по улице Ивана Франко. Об этом сообщил глава С14 Евгений Карась в Facebook.

Читай также: “Вернем Украину украинцам“. Плакаты и кричалки на марше националистов

“Какие-то неизвестные историки из С14 и “Традиции и порядок“ напоминают Медведчуку за Стуса (поэта Василия Стуса, адвокатом которого был Медведчук)“, - написал Карась.

Также он заявил про покрывание удерживания РФ украинских политзаключенных. По его словам, на месте также присутствовали люди с нашивками “Січ“.

Ранее было названо имя кандидата в президенты от ВО Свободы.