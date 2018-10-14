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В Киеве С14 атаковали офис Медвечука

Комментариев: 2
Националисты таким образом напомнили о Стусе и потребовали вернуть политзаключенных.
В протесте участвовали люди с нашивками Сечь
В протесте участвовали люди с нашивками Сечь
Скриншот видео

В воскресенье, 14 октября, в Киеве националисты С14 напали на офис Виктора Медвечука по улице Ивана Франко. Об этом сообщил глава С14 Евгений Карась в Facebook.

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“Какие-то неизвестные историки из С14 и “Традиции и порядок“ напоминают Медведчуку за Стуса (поэта Василия Стуса, адвокатом которого был Медведчук)“, - написал Карась.

Также он заявил про покрывание удерживания РФ украинских политзаключенных. По его словам, на месте также присутствовали люди с нашивками “Січ“.

Ранее было названо имя кандидата в президенты от ВО Свободы.

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Теги: киев, с14, медвечук
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Комментариев (3)
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shokoladenko    14.10.2018, 21:10
Оценка:  +2
shokoladenko
Гопота, не более.
Shiko    14.10.2018, 21:48
Оценка:  0
Shiko
Мертвечук? Да, это ещё та гопота)))
ViperUAX    14.10.2018, 20:52
Оценка:  +2
ViperUAX
Браво!Гарна робота!Цар Володимир Московський задоволений!
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