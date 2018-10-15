Под Киевом чиновнице подожгли два автомобиля

Работница Коцюбинского поселкового совета уверена, что машины подожгли из-за ее деятельности за сохранение Беличанского леса.

В ночь на понедельник, 15 октября, подожгли два автомобиля работницы Коцюбинского поселкового совета Дарьи Александровой. Об этом сообщает Община Приирпенья.

Читай также: В Киеве авто протаранило отбойник: двое погибших "Я в 3:00 ночи услышала сигнализацию брелка. Сработала обратная связь. Подбежала к окну - вижу горит моя машина. С другой стороны – горит машина мужа. Это поджог. Эти машины куплены до того, как я устроилась на работу в совет, куда пошла для того, чтобы решать вопросы жизнедеятельности поселка", – рассказала чиновница. "Я в 3:00 ночи услышала сигнализацию брелка. Сработала обратная связь. Подбежала к окну - вижу горит моя машина. С другой стороны – горит машина мужа. Это поджог. Эти машины куплены до того, как я устроилась на работу в совет, куда пошла для того, чтобы решать вопросы жизнедеятельности поселка", – рассказала чиновница.

Женщина связывает инцидент со своей деятельность и общественной позицией. "Это связано с моей активной деятельностью, потому что боремся за сохранение Беличанского леса и стараемся поломать коррупционные схемы, которые здесь укоренились", – заявила Александрова.



По ее словам, автомобили полностью сожжены и не подлежат восстановлению, они не были застрахованы. Пострадали также машины соседей. В общем постадало пять автомобилей.

Позже в полиции сообщили, что расследует поджог автомобилей Александровой.

Отмечается, что огнем повреждены 7 автомобилей, среди них Mercedes, Mitsubishi, Hyundai.

По предварительным данным, неустановленное лицо подбросило под автомобиль Mercedes неизвестное вещество, после чего началось его возгорание. А через мгновение загорелось авто Hyundai, что было припарковано около 100 м поодаль.

Ранее Киевсовет обратился к Верховной Раде с предложением присоединить к Киеву пгт Коцюбинское. В самом поселке, согласно опросам, мнения о присоединении разделились.