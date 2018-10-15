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Под Киевом чиновнице подожгли два автомобиля

Комментариев: 1
Работница Коцюбинского поселкового совета уверена, что машины подожгли из-за ее деятельности за сохранение Беличанского леса.

В ночь на понедельник, 15 октября, подожгли два автомобиля работницы Коцюбинского поселкового совета Дарьи Александровой. Об этом сообщает Община Приирпенья.

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"Я в 3:00 ночи услышала сигнализацию брелка. Сработала обратная связь. Подбежала к окну - вижу горит моя машина. С другой стороны – горит машина мужа. Это поджог. Эти машины куплены до того, как я устроилась на работу в совет, куда пошла для того, чтобы решать вопросы жизнедеятельности поселка", – рассказала чиновница. 

Женщина связывает инцидент со своей деятельность и общественной позицией. "Это связано с моей активной деятельностью, потому что боремся за сохранение Беличанского леса и стараемся поломать коррупционные схемы, которые здесь укоренились", – заявила Александрова.

По ее словам, автомобили полностью сожжены и не подлежат восстановлению, они не были застрахованы. Пострадали также машины соседей. В общем постадало пять автомобилей.

Позже в полиции сообщили, что расследует поджог автомобилей Александровой. 

Отмечается, что огнем повреждены 7 автомобилей, среди них Mercedes, Mitsubishi, Hyundai.

По предварительным данным, неустановленное лицо подбросило под автомобиль Mercedes неизвестное вещество, после чего началось его возгорание. А через мгновение загорелось авто Hyundai, что было припарковано около 100 м поодаль.

Ранее Киевсовет обратился к Верховной Раде с предложением присоединить к Киеву пгт Коцюбинское. В самом поселке, согласно опросам, мнения о присоединении разделились.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: автомобили, Киевская область, видео, пожар, чиновники, Коцюбинское
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Mdvx343    15.10.2018, 18:20
Оценка:  -1
Mdvx343
нет все информации.... может было и за что....
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