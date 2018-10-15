Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве горит завод Транссигнал

Комментариев: 4
На месте пожара работают спасатели.
В Киеве горит завод Транссигнал
facebook.com/KyivOperativ/

Читай также: В Киеве потушили пожар на Русановских садах

На территории завода Транссигнал на улице Жилянской в Киеве 15 октября произошел пожар. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Прямо сейчас горит промышленное здание на Жилянской. Информации о пострадавших пока нет", - сказано в сообщении.

По данным Информатора, пламя охватило 60 кв. м. промышленного здания на пятом этаже комплекса. Персонал эвакуировали, никто из людей серьезно не пострадал, однако несколько человек надышались угарным газом.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом чиновнице подожгли два автомобиля.

Поделись:
Теги: Киев, пожар, завод, фото, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
FriendLoki    15.10.2018, 19:07
Оценка:  +1
FriendLoki
Хорошее местечко. Домик теперь построят...)))
Alex-Zmey    15.10.2018, 17:06
Оценка:  +1
Alex-Zmey
Заводы не нужны, нужны премиум дома и армия нищих свидомых которые будут обслуживать господ
White_Water    15.10.2018, 17:57
Оценка:  +1
White_Water
Город без промышленности - мертвый город. Спальные районы очень быстро преобразуются в рассадник криминала по типу Сомали .
krolikoff_net    15.10.2018, 15:35
Оценка:  +9
krolikoff_net
Значит скоро на его месте построят мегапрестижный жилой дом повышенной элитности .
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь