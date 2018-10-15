В Киеве горит завод Транссигнал

На месте пожара работают спасатели.

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На территории завода Транссигнал на улице Жилянской в Киеве 15 октября произошел пожар. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Прямо сейчас горит промышленное здание на Жилянской. Информации о пострадавших пока нет", - сказано в сообщении.

По данным Информатора, пламя охватило 60 кв. м. промышленного здания на пятом этаже комплекса. Персонал эвакуировали, никто из людей серьезно не пострадал, однако несколько человек надышались угарным газом.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом чиновнице подожгли два автомобиля.