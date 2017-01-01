В центре Киева горело здание

Основное возгорание затушили. На месте работают несколько отделений спасателей, развернут штаб.

В Киеве на улице Жилянской, 101, недалеко от станции метро Университет, загорелось здание. Как сообщает dtp.kiev.ua, пожар произошел в офисно-промышленном здании на 5-6 этажах, где проводили ремонтно-сварочные работы.

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"Серьезно пострадали два человека и пятерых спасатели эвакуировали с крыши. Основное возгорание затушили… Из-за ясной, почти безветренной погоды гигантский черный столб дыма видит почти весь правый берег столицы", – говорится в сообщении.

"Серьезный пожар в Киеве на Жилянской: горит офисное знание, дым виден уже со всего правого берега. На место едет подкрепление ГСЧС", - сообщает dtp.kiev.ua.

Причины возгорания и пострадавшие уточняются.

Ранее сообщалось, что подожгли два автомобиля работницы Коцюбинского поселкового совета Дарьи Александровой.

В то же время главный специалист сектора пресс-службы столичного управления ГСЧС Александр Макушенко заявил в эфире 112 Украина, что жертв и пострадавших нет.