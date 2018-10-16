В Киеве произошла массовая драка с поножовщиной

По словам очевидцев, в происшествии участвовали около 40 человек. На месте работала следственно-оперативная группа.

15 октября в Киеве недалеко от станции метро Харьковская произошла масштабная драка между двумя компаниями молодых людей. По словам очевидцев, в происшествии участвовали около 40 человек, сообщает Информатор.

Потасовка началась через дорогу от торгового центра. Посетители лотереи не сошлись во мнениях, после чего решили разобраться в драке с использованием холодного оружия.

У кого-то из участников был пистолет, на земле лежали неиспользованные патроны от травматического оружия. Во время разбирательств один из мужчин разбил лобовое стекло рядом стоящего авто столбиком для парковки. На асфальте осталась дорожка крови, которая вела к зданию лотереи.

Проходящие мимо люди сообщили, что одного человека забрала "скорая". Полиция узнала о происшествии из анонимного звонка. Когда патруль прибыл на место происшествия, ни одного из участников конфликта там не оказалось.

Ранее на станции метро Лесная возле столичного парка Киото произошла драка со стрельбой.

В кафе Киева произошла стрельба, ранены охранники

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