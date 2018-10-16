В Киеве второй раз за день прорвало трубу с горячей водой

На столичные Борщаговке в связи с возобновлением подачи горячей воды произошел порыв трубы, из-за чего на дороге образовалась глубокая яма.

В Киеве на Борщаговке в связи с возобновлением подачи горячей воды произошли порывы труб. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

"В Киеве на Борщаговке дали горячую воду. Глубинные грязевые ванны с асфальтовым скрабом можно принять на глубине полтора - два метра. Вещи не оставляйте на берегу", - шутят в соцсети.

Ранее во вторник сообщалось о прорыве трубы горячего водоснабжения на проспекте Академика Глушкова в Голосеевском районе, в результате чего дворы залило кипятком.

Также в Киеве вблизи станции метро Политехнический институт произошел прорыв трубопровода, дорогу залило водой.

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