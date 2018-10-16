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В Киеве второй раз за день прорвало трубу с горячей водой

Комментариев: 6
На столичные Борщаговке в связи с возобновлением подачи горячей воды произошел порыв трубы, из-за чего на дороге образовалась глубокая яма.
Прорыв трубы горячего водоснабжения на Борщаговке
Прорыв трубы горячего водоснабжения на Борщаговке
dtp.kiev.ua

В Киеве на Борщаговке в связи с возобновлением подачи горячей воды произошли порывы труб. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

"В Киеве на Борщаговке дали горячую воду. Глубинные грязевые ванны с асфальтовым скрабом можно принять на глубине полтора - два метра. Вещи не оставляйте на берегу", - шутят в соцсети.

Ранее во вторник сообщалось о прорыве трубы горячего водоснабжения на проспекте Академика Глушкова в Голосеевском районе, в результате чего дворы залило кипятком.

Также в Киеве вблизи станции метро Политехнический институт произошел прорыв трубопровода, дорогу залило водой.

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Теги: Киев, Происшествия, столица, вода, фото, авария, происшествие, прорыв трубы, труба, горячая вода, Трубы, водоснабжение, авария водопровода
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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fargjon    16.10.2018, 21:37
Оценка:  0
fargjon
Ахметов ублюдок долги выбивает и главно требует с пузырями во рту! А как канализацию с трубами менять на новую так сразу язык в сраке!
Целую зиму будут прорывы!
Х е р у нас будет, а не гарячая вода с отоплением! Покупайте масяляные обогрейки!
СПАСИБО МАЙДАУНАМ ЗА МАЙДАН И ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
drozdikus    16.10.2018, 21:45
Оценка:  0
drozdikus
еще один дау...н) ахметов тут при чем)? то что надо он по имел с киева) все притензии к клячко теперь)
KRAMPUS_    16.10.2018, 21:19
Оценка:  +1
KRAMPUS_
это ни когда не закончится....
drozdikus    16.10.2018, 21:36
Оценка:  0
drozdikus
это не может закончится априори) говорю как чел. который дружит с сотрудн. киевэнерго)))
RomKa    16.10.2018, 18:53
Оценка:  +2
RomKa
йопта! в городе, в квартирах с полгода как нет горячей воды, а трубы с ГАРЯЧЕЙ водой таки есть?!)))))))
Sinobi-life    16.10.2018, 18:31
Оценка:  0
Sinobi-life
Вот что значит пол-года старые трубы были без воды,они прогнили в хлам. И стоит спросить с ахметки,а где новые трубы,ведь в тарифе вложена цена на модернизацию,а не брать его долги на себя!!!
drozdikus    16.10.2018, 21:19
Оценка:  0
drozdikus
как тебе кло..уну легко живется) ни как ни петя , ни как не гройсман с кличко не виноват...) все папередныки..... жги еще под многими никами)
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