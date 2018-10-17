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В Киеве произошел пожар в ресторане, одобренном "Ревизором"

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Горело заведение Grill do Brasil на бульваре Леси Украинки.
В Киеве произошел пожар в ресторане, одобренном "Ревизором"
© kiev.informator.ua
Фото 1/6
  • В Киеве горел бразильский стейк-хаус, одобренный "Ревизором"
  • В Киеве горел бразильский стейк-хаус, одобренный "Ревизором"
  • В Киеве горел бразильский стейк-хаус, одобренный "Ревизором"
  • В Киеве горел бразильский стейк-хаус, одобренный "Ревизором"
  • В Киеве горел бразильский стейк-хаус, одобренный "Ревизором"
  • В Киеве горел бразильский стейк-хаус, одобренный "Ревизором"
В Киеве произошел пожар в ресторане, одобренном "Ревизором"
В Киеве горел бразильский стейк-хаус, одобренный "Ревизором"
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В Киеве на бульваре Леси Украинки, 25, произошел пожар в ресторане Grill do Brasil. Пострадавших и жертв в результате возгорания, к счастью, нет.  По предварительной информации, возгорание началось с углей для гриля. 

О пожаре сообщает Информатор в среду, 17 октября. 

Вызов на линию 101 поступил около 05:50. К счастью, огонь не успел разгореться и крупного пожара удалось избежать.

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Пожарные быстро ликвидировали очаг возгорания и вынесли тлеющие угли на улицу. Однако помещение заведения было сильно задымлено. К счастью, обошлось без пострадавших.

Отметим, что недавно данный ресторан посетил Николай Тищенко. В Grill do Brasil снимали один из выпусков программы Ревизор. Что случается редко, но это заведение получило знак одобрения от самого строгого и требовательного ресторатора Киева.

Что стало причиной пожара — установит следствие. На месте работали четыре единицы основной и специальной техники, а также дежурили медики и патрульные. Подробности инцидента выясняются.

Напомним, в сентябре в Киеве на окружной произошел крупный пожар на неподалеку от Эпицентра.

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Теги: Киев, пожар, ресторан, Ревизор
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