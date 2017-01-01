Кличко о новом знак на въезде в Киев: Отныне киевлян и гостей встречают Кий, Щек, Хорив и Лыбидь

На основных въездах в Киев продолжают устанавливать символические знаки, связанные с историей столицы. Отныне в Жулянах киевлян и гостей столицы встречают Кий, Щек, Хорив и Лыбидь.

Об этом сообщает пресс-служба.

“Мы продолжаем устанавливать на основных въездах в Киев символические знаки, связанные с историей нашего города. Так, на Одесской трассе киевлян и гостей города встречает фигура князя Владимира. На Житомирской - княгини Ольги. На Бориспольской - Архистратиг Михаил. В Жулянах установлен знак с очертаниями основателей Киева - братьев Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди “, - отметил Кличко.

Также, по словам городского головы, на въезде в Киев со стороны Броваров до конца осени закончат устанавливать знак с фигурой Богдана Хмельницкого. А уже весной следующего года на трассе со стороны Гостомель всех, кто приезжает в Киев, будет встречать Ярослав Мудрый.

Мэр отметил, что давал задание архитекторам разработать знаки, символизирующие великую историю нашего города.

“Киев - европейский город! А установление символов города на въездах в него - европейская практика. Это неправильно, имея столько выдающихся личностей, символов, такую ​​богатую историю, ограничиваться табличкой на въезде”, - сказал Кличко.

Архитектурные элементы въездных знаков выполнены из металла и установлены на бетонном пьедестале, который облицован гранитом.

Общая высота композиции знака, который расположен возле аэропорта им. Сикорского - 11 м, высота фигур - 8 м. На пьедестале смонтированы буквы КИЕВ, высотой 2 м. Ночью знак подсвечивается. Вокруг установленной композиции сделали благоустройство территории.