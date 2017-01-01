В Киеве 84-летний дедушка умер от побоев собственного внука

Обнаружив родственника мертвым, агрессор сам позвонил в "скорую помощь".

В Киеве 29-летний парень жестоко избил собственного дедушку, от побоев пожилой мужчина скончался. Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева, где и был задержан агрессор.

Мужчина сам позвонил в скорую kyiv.npu.gov.ua

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Нацполиции Киева в среду 17 октября.

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Избиение произошло в квартире дома на улице Льва Толстого. Между 84-летним дедушкой и его 29-летним внуком, который вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. В результате молодой человек с кулаками набросился на родственника, потом ушел из дома, а когда вернулся - обнаружил дедушку мертвым и вызвал скорую. Врачи констатировали смерть пострадавшего.

Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева kyiv.npu.gov.ua

Выяснилось, что задержанный ранее судим за грабеж и умышленное убийство. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Начато уголовное производство по статье “умышленное тяжкое телесное повреждение“.

Напомним, ранее под Киевом поймали мужчин, издевавшихся над 71-летней пенсионеркой.