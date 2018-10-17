В Киеве похитили директора стройфирмы - СМИ

Об инциденте в полицию сообщил брат похищенного.

В Голосеевском районе Киева 17 октября неизвестные на евробляхах похитили директора строительной фирмы.

Об этом Информатор сообщает со ссылкой на собственные источники.

Читай также: Под Киевом мужчины устроили вооруженные разборки на дороге

Инцидент случился по адресу улица Дмитрия Луценко, 6. Около 16:10 в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что его брата похитили. Он рассказал, что его родственник является директором стройфирмы - мужчина 1964 года рождения. Он был одет в спортивный костюм светлого цвета.

Разыскивают серебристый автомобиль Mercedes (внедорожник) с номерами болгарской регистрации. Сообщается, он уехал в сторону улицы Вильямса. Всем, кто владеет любой информацией, просьба сообщить на 102.

Как сообщалось в Деснянском районе Киева пятеро вооруженных человек похитили мужчину.