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В Киеве чиновника задержали на взятке в 650 тысяч гривен

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Задержан начальник центра асфальтобетонных и органических вяжущих ГП Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. Шульгина.
Задержание чиновника на взятке
Задержание чиновника на взятке
facebook.com/LarysaSargan

В Киеве на взятке в 650 тысяч гривен задержали начальника центра асфальтобетонных и органических вяжущих ГП Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. Шульгина Госагентства автомобильных дорог Украины. Об этом в среду, 17 октября, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в своем Facebook.

"(Чиновник - ред.) требовал и получил от представителя одного из ООО взятку в размере 650 тыс. грн за ускорение проведения экспертизы и получения положительных выводов исследования продукции указанного ООО. Деньги начальник получил в два захода - 60 и 590 тыс. грн", - отметила спикер Юрия Луценко в соцсети.

По ее словам, следователи Национальной полиции под процессуальным руководством прокуроров столичной прокуратуры начали расследование указанного уголовного производства.

Ранее в Сумской области на взятке задержали четырех сотрудников полиции.

Также сообщалось, что во Львовской области сотрудники СБУ задержали на взятке начальника таможенного поста в Раве-Русской, что на украинско-польской границе.

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Источник: korrespondent.net

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