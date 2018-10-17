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Вечерний Киев сковали многочисленные пробки

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Вечером в среду, 17 октября, практически по всему Киеву образовались многочисленные пробки на дорогах.
В Киеве на дорогах образовались пробки
В Киеве на дорогах образовались пробки
abendblatt.de

В Киеве вечером в среду, 17 октября, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют оперативные данные сервиса Google Maps.

В частности, с карт следует, что на правом берегу Киева пробки наблюдаются на Оболони. В частности, в районе станции метро Героев Днепра перекрыто движение, а в районе Минской и Почайной движение затруднено. Пробки также образовались на проспекте Степана Бандеры, на улицах Автозаводская, Вышгородская и Семена Скляренко.

Также затруднено движение на Большой Окружной дороге, в районе Шулявского путепровода, на Лукьяновке. Заторы наблюдаются и на Подоле, в частности, затруднено движение на ул. Набережно-Луговая, на Набережном шоссе, в районе станции метро Контрактовая площадь, на ул. Глибочицкая.

К тому же, затруднено движение на проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, Крещатике, ул. Саксаганского, Жилянской, бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов, в районе станций метро Арсенальная, Олимпийская, Площадь Льва Толстого, Дружбы Народов, Театральная и Крещатик. Еще пробки образовались на мосту Метро и Северном мосту.

 

В свою очередь на левом берегу Киева движение затруднено на Троещине, Воскресенке, Позняках, в районе станций метро Дарница, Левобережная, Черниговская, Бориспольская, в районе Дарницкой площади и на Днепровской набережной.

Ранее в среду в центре Киева образовались пробки из-за митинга.

Также пробки на столичных дорогах были утром в пятницу, 12 октября. 

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Теги: автомобили, Киев, дороги, столица, фото, пробки, затор, пробки в Киеве, Google Maps, заторы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Агент_Смитт    17.10.2018, 21:02
Оценка:  -1
Агент_Смитт
50 км/ч на проспекте Победы и вот результат.
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