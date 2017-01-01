Горячая вода в Киеве: запущены все котельные

В Киеве возобновили работу все котельные, которые не работали длительное время из-за отсутствия природного газа.

В Киеве поставки теплоносителя восстановлены в полном объеме, и возобновили работу все котельные, которые не работали длительное время из-за отсутствия природного газа. Об этом в среду, 17 октября, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Отмечено, что также продолжается ликвидация повреждений теплосетей, которые произошли во время запуска горячей воды. Как рассказал заместитель председателя горадминистрации Петр Пантелеев, ежесуточно коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго устраняет более 40 повреждений.

"Сейчас в работе аварийных бригад Киевтеплоэнерго более 120 повреждений сетей, поэтому в некоторых домах может временно отсутствовать горячее водоснабжение, пока ремонтные работы не будут завершены. Всего работает 34 аварийно-восстановительные бригады", - пояснил чиновник.

Он также добавил, что больше всего повреждений в Подольском и Оболонском районах.

"Долгое время часть теплосетей находилась без теплоносителя, что способствовало повышенной коррозии. Поэтому при запуске горячей воды возникли дополнительные повреждения. Киевтеплоэнерго сейчас их ликвидирует и выйдет на плановые и стабильные поставки услуг", - пояснил Пантелеев.

Ранее в Киеве на Борщаговке в связи с возобновлением подачи горячей воды произошли порывы труб.

Также сообщалось о прорыве трубы горячего водоснабжения на проспекте Академика Глушкова в Голосеевском районе, в результате чего дворы залило кипятком.

Напомним, горячее водоснабжение в Киеве власти обещали подключать последовательно, начиная с 15 октября. Это будет зависеть от восстановления работы котельных в районах.

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