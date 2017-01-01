В Киеве отремонтируют окутанный легендами старейший фонтан столицы

Из бюджета Киева власти готовы выделить почти за два с половиной миллиона гривен.

В исторической части Киева на Подоле планируется отремонтировать и отреставрировать фонтан Самсон.

2 ноября пройдет аукцион в тендере на капитальный ремонт и реставрацию фонтана. Организатор конкурса – коммунальное объединение Киевзеленстрой –намерено заплатить до 2 415 010 гривен.

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По условиям техзадания, отремонтируют зону вокруг фонтана и саму чашу. Возле конструкции переложат брусчатку и асфальтное покрытие. Также проведут гидроизоляцию и ремонт фасада фонтана. Саму чашу разберут практически по крупинкам.

Демонтируют фундамент, разберут трубы, насосы, фильтры и освещение. После штукатурки и гидроизоляции, проложат трубы, кабели и установят новое оборудование. Отреставрированный фонтан будут освещать сто светодиодных лампочек.

Работы планируется закончить до конца года. Но вполне вероятно, что Киевзеленстрой заключит дополнительное соглашение и работы продолжаться еще в следующем году.

Стоит отметить, что о фонтане Самсон, который является одним из старейших фонтанов Киева, существует множество легенд. До сих пор люди верят в то, что если попить воды из пасти льва, их будет преследовать удача.

Одни поговаривают, что на этом месте был священный источник, и пока будет вода в нем, до тех пор и будет стоять Киев. Вторые – что старший сын Самсона плыл однажды по Днепру, и как только вышел из воды на берег - увидел льва. Схватив его за пасть и наступив на него, вместе с ним окаменел. Так и остался навсегда в Киеве.

Как сообщалось 12 октября, на Андреевском спуске установили брусчатку с QR-кодами.