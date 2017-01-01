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Станцию метро Святошин закрыли до конца года

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Ранее планировалось, что ремонт станции будет завершен в конце сентября.
На Святошино внедряется пилотный проект по устройству лифтов
На Святошино внедряется пилотный проект по устройству лифтов
kyivcity.gov.ua

Капитальный ремонт станции метро Святошин продлится до 31 декабря 2018 года.

Об этом говорится в приказе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

“Ремонт станции метро Святошин продлен до конца этого года”, — говорится в сообщении.

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Предварительно планировалось, что ремонт станции будет завершен в конце сентября, впрочем из-за сложности работ подрядчику потребовалось больше времени на их выполнение. Как напомнили в КП Киевский метрополитен, на Святошино внедряется пилотный проект по устройству лифтов.

Кроме того, в рамках ремонта станции предусмотрены:

  • замена архитектурного убранства вестибюлей, платформы и подземных переходов;
  • замена электрооборудования, электрических и слаботочных кабелей, сантехнического оборудования, системы отсчета времени;
  • замена окон касс и входных / выходных групп дверей типа “Метро”;
  • замена систем автоматического прохода пассажиров, кабин контроллеров;
  • замена отделки накрытия 6 выходов из подземного перехода;
  • замена гранитного покрытия лестничных маршей 6 выходов из подземного перехода;
  • работы по гидроизоляции станции;
  • замена устройств теленаблюдения, оповещения, пожарной и охранной сигнализации, приборов освещения;
  • устройство тактильных полос для людей с нарушениями зрения;
  • замена пассажирской навигации и тому подобное.

Также запланированно благоустройство прилегающей к станции метро территории.

Как сообщалось 18 октября, в Киеве отремонтируют окутанный легендами старейший фонтан столицы.

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Теги: метро, Киев, ремонт
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