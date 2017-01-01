Станцию метро Святошин закрыли до конца года

Ранее планировалось, что ремонт станции будет завершен в конце сентября.

На Святошино внедряется пилотный проект по устройству лифтов kyivcity.gov.ua

Капитальный ремонт станции метро Святошин продлится до 31 декабря 2018 года.

Об этом говорится в приказе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

“Ремонт станции метро Святошин продлен до конца этого года”, — говорится в сообщении.

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Предварительно планировалось, что ремонт станции будет завершен в конце сентября, впрочем из-за сложности работ подрядчику потребовалось больше времени на их выполнение. Как напомнили в КП Киевский метрополитен, на Святошино внедряется пилотный проект по устройству лифтов.

Кроме того, в рамках ремонта станции предусмотрены:

замена архитектурного убранства вестибюлей, платформы и подземных переходов;

замена электрооборудования, электрических и слаботочных кабелей, сантехнического оборудования, системы отсчета времени;

замена окон касс и входных / выходных групп дверей типа “Метро”;

замена систем автоматического прохода пассажиров, кабин контроллеров;

замена отделки накрытия 6 выходов из подземного перехода;

замена гранитного покрытия лестничных маршей 6 выходов из подземного перехода;

работы по гидроизоляции станции;

замена устройств теленаблюдения, оповещения, пожарной и охранной сигнализации, приборов освещения;

устройство тактильных полос для людей с нарушениями зрения;

замена пассажирской навигации и тому подобное.

Также запланированно благоустройство прилегающей к станции метро территории.

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