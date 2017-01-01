Кличко: Киевсовет должен обеспечить зарплаты и надбавки педагогам

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета поддержать проект решения о внесении изменений в бюджет столицы на 2018-й год. Об этом он заявил во время открытия заседания Киевсовета.

Об этом сообщает пресс-служба.

“Я призываю вас поддержать сегодня проект решения о внесении изменений в бюджет столицы на 2018-й год. Проект касается зарплат и надбавок учителей и всех работников сферы образования Киева“, - сказал Кличко. Он напомнил, что Киев и другие города не недополучили государственную образовательную субвенцию. Поэтому столичные власти должны самостоятельно решить проблему с обеспечением педагогов.

Также мэр призвал поддержать решение об упорядочении принятия в коммунальную собственность общины столицы объектов жилищного фонда, общежитий, инженерных сетей и объектов социальной инфраструктуры.

Он напомнил, что на днях город восстановил горячее водоснабжение до трети домов киевлян, где несколько месяцев не было горячей воды. Столице удалось избежать возможного срыва отопительного сезона. И Киев начинает его вовремя.

“Столица прошла через очень сложный период. Город стоял на пороге коллапса. И ситуация эта была создана искусственно, - отметил Кличко. - Но, сегодня Киев наконец получает газ и начал поставки горячей воды в дома киевлян. Мы подключили ТЭЦ-6. На большую мощность теперь работает ТЭЦ-5. Возобновили работу те котельные, которые не работали из-за отсутствия газа “, - добавил он.

Как отметил городской голова, город начал технологический процесс запуска системы отопления.

“Тепло уже подается в детсады, школы и больницы. Планово нам нужно не менее 10 дней, чтобы подать тепло во все дома и учреждения столицы. Если будут возникать повреждения сетей, аварийные ситуации будут устранять точечно. Система теплоснабжения работает“, - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что городу удалось отстоять свою позицию, и Киев не тратит бюджетные средства на погашение штрафов и пени частной компании “Киевэнерго“, а это почти 1,2 млрд гривен. Следовательно, часть этих средств может быть направлена ​​на поддержку столичных педагогов.

“Эту сумму, как вы знаете, пытались взыскать за штрафы и пени частной компании. Нам есть куда тратить эти деньги! В частности, часть этих средств мы можем направить на поддержку столичных педагогов“, - отметил Виталий Кличко.