В Киеве экс-полицейский продавал боеприпасы

Мужчина продавал боеприпасы к стрелковому огнестрельному оружию, полученные из района проведения ООС.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили экс-инспектора управления полиции охраны в Киевской области на незаконной продаже боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в четверг, 18 октября.

Согласно сообщению, разоблачен бывший инспектор Управления полиции охраны в Киевской области на незаконной продаже военных средств поражения.

Мужчина продавал боеприпасы к стрелковому огнестрельному оружию, полученные из района проведения Операции объединенных сил, представителям криминальных кругов. Непосредственно продажей занимался посредник - ранее судимый за совершение уголовных преступлений житель Васильковского района.

Обоих злоумышленников задержали после реализации 1,1 тысячи патронов к огнестрельному оружию, им сообщено о подозрении, ведется следствие.

Ранее В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры блокировали незаконный сбыт оружия.

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