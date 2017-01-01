В Киеве экс-полицейский продавал боеприпасы
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили экс-инспектора управления полиции охраны в Киевской области на незаконной продаже боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в четверг, 18 октября.
Согласно сообщению, разоблачен бывший инспектор Управления полиции охраны в Киевской области на незаконной продаже военных средств поражения.
Мужчина продавал боеприпасы к стрелковому огнестрельному оружию, полученные из района проведения Операции объединенных сил, представителям криминальных кругов. Непосредственно продажей занимался посредник - ранее судимый за совершение уголовных преступлений житель Васильковского района.
Обоих злоумышленников задержали после реализации 1,1 тысячи патронов к огнестрельному оружию, им сообщено о подозрении, ведется следствие.
Ранее В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры блокировали незаконный сбыт оружия.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet