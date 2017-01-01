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В Киеве экс-полицейский продавал боеприпасы

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Мужчина продавал боеприпасы к стрелковому огнестрельному оружию, полученные из района проведения ООС.
Непосредственно продажей занимался посредник
Непосредственно продажей занимался посредник
Пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины  разоблачили экс-инспектора управления полиции охраны в Киевской области на незаконной продаже боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в четверг, 18 октября.

Согласно сообщению, разоблачен бывший инспектор Управления полиции охраны в Киевской области на незаконной продаже военных средств поражения.

Мужчина продавал боеприпасы к стрелковому огнестрельному оружию, полученные из района проведения Операции объединенных сил, представителям криминальных кругов. Непосредственно продажей занимался посредник - ранее судимый за совершение уголовных преступлений житель Васильковского района.

Обоих злоумышленников задержали после реализации 1,1 тысячи патронов к огнестрельному оружию, им сообщено о подозрении, ведется следствие.

Ранее В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры блокировали незаконный сбыт оружия

 

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Теги: Киев, СБУ, оружие, задержание, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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