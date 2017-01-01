Части Киева подняли тарифы на отопление и горячую воду

НКРЭКУ повысила тарифы на отопление и горячую воду для потребителей Дарницкой ТЭЦ (ООО Евро-реконструкция) в Киеве.

В части Киеве повысили тарифы на отопление и горячую воду kyivcity.gov.ua

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на отопление и горячую воду для потребителей Дарницкой ТЭЦ (ООО Евро-реконструкция) в Киеве. Об этом стало известно в ходе заседания Комиссии в четверг, 18 октября, передает Укринформ.

Отмечено, что централизованное отопление для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными счетчиками тепловой энергии подорожало с 1181,85 до 1225,19 грн за Гкал - на 3,68%.

В то же время централизованное отопление для абонентов жилых домов без домовых и квартирных счетчиков тепла подорожало с 31,42 до 32,58 грн за квадратный метр в месяц - на 3,69%.

Горячая вода, при условии подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения, для потребителей Дарницкой ТЭЦ будет стоить 73,53 грн за кубометр вместо 70,56 грн - рост составляет 4,04%. А горячее водоснабжение при отсутствии полотенцесушителей будет стоить 67,93 грн за кубометр вместо 65,15 грн - тариф повысился на 4,09%. Все тарифы указаны с НДС.

Ранее в Киеве поставки теплоносителя были восстановлены в полном объеме, и возобновлена работа всех котельных, которые не работали длительное время из-за отсутствия природного газа.

Напомним, горячее водоснабжение в столице власти обещали подключать последовательно, начиная с 15 октября.

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