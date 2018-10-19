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В Киеве на Крещатике неадекватный парень бросался на людей, плакал и звал полицию

Комментариев: 3
Мужчина в неадекватном состоянии сначала бил людей, а потом сам обратился в полицию за помощью.
В Киеве на Крещатике неадекватный парень бросался на людей, плакал и звал полицию
© kiev.informator.ua
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  • В Киеве на Крещатике неадекватный парень нападал на людей и закатил истерику
В Киеве на Крещатике неадекватный парень бросался на людей, плакал и звал полицию
В Киеве на Крещатике неадекватный парень нападал на людей и закатил истерику
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В Киеве на Крещатике задержан парень, который вел себя неадекватно. Вначале он напал на компанию мужчин, ударив по голове одного из них, а затем стал просить помощи у полиции. Инцидент произошел рано утром, около 06:30, пишет Информатор.

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По словам очевидцев, которые в момент нападения были рядом, парень перебежал проезжую часть Крещатика, подбежал к троим, идущим по тротуару, мужчинам и начал бить одного из них по голове. После чего между компанией и нападавшим завязалась потасовка. Приятелям удалось обезвредить неадекватного парня, однако сдаваться он не собирался.

Увидев стоящую на другой стороне улицы машину патрульной полиции, он снова перебежал дорогу и с криками “они меня пытались задушить“ начал просить помощи у правоохранителей. Когда копы начали опрашивать свидетелей и участников конфликта, у нападавшего случилась истерика, он начал плакать и обзывать очевидцев. Кроме того, свидетели драки добавили, что видели молодого человека на Крещатике за несколько часов до произошедшего. Он вел себя агрессивно и бросался камнями.

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Потерпевшие мужчины сообщили, что незадолго до драки, парень пытался украсть у них мобильный телефон, однако его поймали в момент совершения кражи, сделали внушение и отпустили. Приятели предполагают, что молодой человек затаил на них обиду и решил внезапно напасть сзади.

В результате потасовки у одного из мужчин травма головы и разбита губа. На месте работал экипажи патрульной полиции и государственной службы охраны. Детали произошедшего установит следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Крещатике подростки напали с ножами на представителей ЛГБТ-сообщества. Один из пострадавших получил ранение в сердце. 

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Теги: Киев, Крещатик, неадекват, нападение, истерика, полиция
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Комментариев (3)
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GreenPeace!    19.10.2018, 10:17
Оценка:  0
GreenPeace!
На попусках,наверное..фу.Лучше бы криги читали...а то херней маются,не с кем пообщаться..Подымаешь научный вопрос,и все мычат в ответ. Зато как снять шлюху или украсть на работе,побухать..знают нынче все.
GreenPeace!    19.10.2018, 10:18
Оценка:  0
GreenPeace!
*книги
KRAMPUS_    19.10.2018, 09:58
Оценка:  +1
KRAMPUS_
достали торчки е-учие...как грязи стало.
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