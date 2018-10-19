Мужчина в неадекватном состоянии сначала бил людей, а потом сам обратился в полицию за помощью.

В Киеве на Крещатике неадекватный парень нападал на людей и закатил истерику

В Киеве на Крещатике неадекватный парень бросался на людей, плакал и звал полицию

В Киеве на Крещатике неадекватный парень бросался на людей, плакал и звал полицию

В Киеве на Крещатике задержан парень, который вел себя неадекватно. Вначале он напал на компанию мужчин, ударив по голове одного из них, а затем стал просить помощи у полиции. Инцидент произошел рано утром, около 06:30, пишет Информатор.

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По словам очевидцев, которые в момент нападения были рядом, парень перебежал проезжую часть Крещатика, подбежал к троим, идущим по тротуару, мужчинам и начал бить одного из них по голове. После чего между компанией и нападавшим завязалась потасовка. Приятелям удалось обезвредить неадекватного парня, однако сдаваться он не собирался.

Увидев стоящую на другой стороне улицы машину патрульной полиции, он снова перебежал дорогу и с криками “они меня пытались задушить“ начал просить помощи у правоохранителей. Когда копы начали опрашивать свидетелей и участников конфликта, у нападавшего случилась истерика, он начал плакать и обзывать очевидцев. Кроме того, свидетели драки добавили, что видели молодого человека на Крещатике за несколько часов до произошедшего. Он вел себя агрессивно и бросался камнями.

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Потерпевшие мужчины сообщили, что незадолго до драки, парень пытался украсть у них мобильный телефон, однако его поймали в момент совершения кражи, сделали внушение и отпустили. Приятели предполагают, что молодой человек затаил на них обиду и решил внезапно напасть сзади.

В результате потасовки у одного из мужчин травма головы и разбита губа. На месте работал экипажи патрульной полиции и государственной службы охраны. Детали произошедшего установит следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Крещатике подростки напали с ножами на представителей ЛГБТ-сообщества. Один из пострадавших получил ранение в сердце.