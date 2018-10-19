Кличко: Ситуация с отсутствием горячей воды больше не повторится

Городской глава заявил о подписании мирового соглашения между Киевтеплоэнерго и Нафтогазом.

Кличко заявил, что ситуация с отсутствием горячего водоснабжения в Киеве больше не повторится УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал киевлянам, что ситуация с отсутствующим горячим водоснабжением, которая в этом году сложилась в столице, больше не повторится.

Об этом он заявил в эфире “Сніданок з 1 + 1“, передает ТСН

Читай также: В Киеве за сутки произошло более 300 прорывов труб

“Мы собрали все активы Киевэнерго в нашей коммунальной компании, и этого больше не должно повторяться“, - подчеркнул Кличко.

По его словам, власти Киева взяли на себя долги киевлян за газ в размере около 5 миллиардов гривен, и сейчас эта сумма уже упала до 2 миллиардов, однако Нафтогаз еще и требовал уплатить штрафы и пеню на сумму в более чем миллиард гривен, однако суд не удовлетворил эти требования.

“Это маленькая победа для нас, но она стоила отсутствия горячей воды у киевлян. И это вина не мэра города, и не КГГА. К сожалению, есть некоторые люди, которые имеют негосударственную позицию“, - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее отоплением и подачей горячей воды в столице занималась частная компания Киевэнерго миллиардера Рината Ахметова. Киев разорвал с ней соглашение.

Читай также: Горячая вода в Киеве: Запущены все котельные

Отныне эти услуги предоставляет коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго. Однако горячую воду выключили на несколько месяцев из-за долгов частной компании. Городская власть не хотела полностью платить долги предшественников. После долгих переговоров Киевтеплоэнерго и Нафтогаз подписали мировое соглашение, столица платит долги Киевэнерго за газ в размере 2,4 млрд грн, не платя суммы штрафов и пени, начисленных за отсрочку.

Напомним, ранее Кличко заявил, что Киевсовет должен обеспечить зарплаты и надбавки педагогам.