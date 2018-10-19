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На телеканале NewsOne вспыхнул пожар: людей эвакуируют

Комментариев: 2
Позже оказалось, что это была ложная тревога.
О пожаре сообщила ведущая в прямом эфире канала
О пожаре сообщила ведущая в прямом эфире канала
Скриншот из видео

В Киеве в помещении, где раположен телеканал NewsOne 19 октября внезапно начался пожар, сейчас идет эвакуация сотрудников канала, но при этом эфир не прекращается.

О пожаре сообщила ведущая в прямом эфире канала, передает 112 Украина.

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“Через громкоговоритель на всю студию NewsOne у нас сообщают, что на территории у нас возник пожар. Сейчас мы разбираемся, что произошло, связано ли это с политическим давлением на телеканал NewsOne, с вчерашним решением Верховной Рады. Коллеги начали уже покидать офис, помещение, собственно наш newsroom, однако признаков пожара – задымление по нам не видно“, - отметил ведущий.

Однако, информация о пожаре на телеканале NewsOne не подтвердилась.

“Все в норме. Мы не горим. Фотостудия, которая находится на территории “Бизнесцентра Лагода“ запустила дымовую машину для съемки, и сработала сильная сигнализация. Продолжаем работать“, - рассказал Стране ведущий канала Василий Голованов.

При этом 112 Украина пишет “в 9:40 ведущий сообщил, что в здании телеканала проводились учения по эвакуации людей при пожаре“.

Как сообщалось 18 октября, Верховная Рада отклонила проект постановления № 9157-П об отмене решения призвать Совет безопасности ввести санкции против телеканалов 112 Украина и NewsOne.

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Теги: пожар, телеканал. санкции, 112 Украина, NewsOne
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Комментариев (2)
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Здобуляка    19.10.2018, 10:31
Оценка:  -1
Здобуляка
Почему бы подобное не сделать с сайтом Bigshit.da?
Здобуляка    19.10.2018, 10:29
Оценка:  -1
Здобуляка
Почему бы с Бигмиром подобное не сделать?
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