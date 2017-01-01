В Киеве на синей ветке метро сломался поезд, движение ограничено
Поезда курсируют только в двух промежутках маршрута.
В Киевском метрополитене из-за поломки поезда частично прекратили движение на синей ветке.
Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
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“Внимание! Синяя ветка. Поломка поезда по станции Почайна. Движение поездов организовано от Героев Днепра до Оболони и от Теремков до Контрактовой площади. Приносим извинения за временные неудобства“, - говорится в сообщении.
Как сообщалось 18 октября, станцию метро Святошин закрыли до конца года.