В Киеве на синей ветке метро сломался поезд, движение ограничено

Поезда курсируют только в двух промежутках маршрута.

Поезда едут от Героев Днепра до Оболони и от Теремков до Контрактовой площади unn.com.ua

В Киевском метрополитене из-за поломки поезда частично прекратили движение на синей ветке.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Читай также: В Лондоне мужчина толкал людей под поезд

“Внимание! Синяя ветка. Поломка поезда по станции Почайна. Движение поездов организовано от Героев Днепра до Оболони и от Теремков до Контрактовой площади. Приносим извинения за временные неудобства“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 18 октября, станцию метро Святошин закрыли до конца года.