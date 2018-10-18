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В каких районах Киева чаще случаются убийства

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В Киеве также можно выделить и несколько самых спокойных районов.
Полиция представила статистику убийств в столице за 8 месяцев
Полиция представила статистику убийств в столице за 8 месяцев
kiev.informator.ua

Правоохранители рассказали, в каких районах города чаще всего убивают людей.

Об этом сообщает Информатор.

По данным ГУНП, в столице за 8 месяцев — с января по август 2018 года — больше всего убийств случилось в Днепровском районе – 12.

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На втором месте в этой неутешительной статистике находятся Голосеевский и Деснянский районы столицы. Здесь зафиксировали по 11 случаев за 8-месячный период. Третья позиция по подобным преступлениям – у Оболонского района.

Что касается других районов города, то в Шевченковском, Святошинском и Дарницком районах случились по 8 убийств, в Соломенском – 5. Наиболее спокойными оказались Подольский район, где зафиксировали 1 убийство, и Печерский, в котором за 8 месяцев не случилось ни одного подобного преступления.

Как сообщалось, в сентябре полиция также назвала наиболее криминальный район Киева.

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Теги: убийства, Киев
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