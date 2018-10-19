Словесная перепалка переросла в умышленное убийство - один из участников конфликта толкнул другого под колеса автобуса.

В Киеве мужчину толкнули под колеса автобуса во время ссоры

В Киеве мужчину толкнули под автобус: Пострадавший погиб

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В Киеве мужчину толкнули под автобус: Пострадавший погиб

В Киеве на ул. Кибальчича произошел конфликт со смертельным исходом. Мужчина толкнул оппонента под колеса автобуса №46.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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По неподтвержденной информации очевидцев, на остановке ссорились двое мужчин. В пылу конфликта, во время приближения автобуса один намеренно толкнул другого под колеса.

Как сообщается, инцидент произошел в пятницу, 19 октября. От полученных травм пострадавший скончался на месте. На месте работают скорая помощь и следственно-оперативная группа, подробности трагедии выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомире возле кафе во время разборок ранили ножом парня. Пострадавший госпитализирован с ранением ноги.