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В Киеве мужчину толкнули под автобус: Пострадавший погиб

Комментариев: 1
Словесная перепалка переросла в умышленное убийство - один из участников конфликта толкнул другого под колеса автобуса.
В Киеве мужчину толкнули под автобус: Пострадавший погиб
© facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото 1/6
  • В Киеве мужчину толкнули под колеса автобуса во время ссоры
  • В Киеве мужчину толкнули под колеса автобуса во время ссоры
  • В Киеве мужчину толкнули под колеса автобуса во время ссоры
  • В Киеве мужчину толкнули под колеса автобуса во время ссоры
  • В Киеве мужчину толкнули под колеса автобуса во время ссоры
  • В Киеве мужчину толкнули под колеса автобуса во время ссоры
В Киеве мужчину толкнули под автобус: Пострадавший погиб
В Киеве мужчину толкнули под колеса автобуса во время ссоры
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В Киеве на ул. Кибальчича произошел конфликт со смертельным исходом. Мужчина толкнул оппонента под колеса автобуса №46. 

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook

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По неподтвержденной информации очевидцев, на остановке ссорились двое мужчин. В пылу конфликта, во время приближения автобуса один намеренно толкнул другого под колеса. 

Как сообщается, инцидент произошел в пятницу, 19 октября. От полученных травм пострадавший скончался на месте. На месте работают скорая помощь и следственно-оперативная группа, подробности трагедии выясняются. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомире возле кафе во время разборок ранили ножом парня. Пострадавший госпитализирован с ранением ноги. 

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Теги: Киев, убийство, автобус, ссора, смерть, труп, ДТП
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Комментариев (1)
SEMPENTY    19.10.2018, 12:54
Оценка:  0
SEMPENTY
Блин, ну это умышленное убийство... Ссора стоила того чтобы сесть на 15 лет?
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