В Киеве мужчину толкнули под автобус: Пострадавший погиб
Словесная перепалка переросла в умышленное убийство - один из участников конфликта толкнул другого под колеса автобуса.
В Киеве мужчину толкнули под автобус: Пострадавший погиб
© facebook.com/dtp.kiev.ua
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В Киеве мужчину толкнули под автобус: Пострадавший погиб
В Киеве мужчину толкнули под колеса автобуса во время ссоры
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В Киеве на ул. Кибальчича произошел конфликт со смертельным исходом. Мужчина толкнул оппонента под колеса автобуса №46.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
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По неподтвержденной информации очевидцев, на остановке ссорились двое мужчин. В пылу конфликта, во время приближения автобуса один намеренно толкнул другого под колеса.
Как сообщается, инцидент произошел в пятницу, 19 октября. От полученных травм пострадавший скончался на месте. На месте работают скорая помощь и следственно-оперативная группа, подробности трагедии выясняются.
Напомним, ранее сообщалось, что в Житомире возле кафе во время разборок ранили ножом парня. Пострадавший госпитализирован с ранением ноги.