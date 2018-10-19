Падение с огромной высоты не оставило шансов на выживание - самоубийца погиб на месте.

В Киеве мужчина выпил виски и выбросился с 24 этажа

В Киеве пьяный в тапочках выпрыгнул с 24 этажа

На весь экран Свернуть

В Киеве пьяный в тапочках выпрыгнул с 24 этажа

В Киеве на Харьковском шоссе мужчина, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросился с 24 этажа жилого дома. Самоубийца был в одних тапочках, пишет dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

“В пятницу, 19 октября, обнаружили труп мужчины. Тело лежало возле 25-этажного дома. Все произошло в 07:46“, - говорится в сообщении.

Читай также: В Винницкой области нашли повешенным солдата-контрактника

Как отмечается, мужчину обнаружили местные жители и сразу же вызвали скорую, однако медикам оставалось только констатировать смерть.

По предварительным данным, мужчина выпрыгнул с общего балкона на 24 этаже, поскольку на нем нашли мобильный телефон, деньги и бутылку виски. Кроме этого на полу балкона обнаружили следы рвотных масс.

Сейчас личность мужчины не установлена, но правоохранители предполагают, что он жил в этом доме. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове случайный прохожий спас мужчину от самоубийства.