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В Киеве пьяный в тапочках выпрыгнул с 24 этажа

Комментариев: 2
Падение с огромной высоты не оставило шансов на выживание - самоубийца погиб на месте.
В Киеве пьяный в тапочках выпрыгнул с 24 этажа
© facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото 1/5
  • В Киеве мужчина выпил виски и выбросился с 24 этажа
  • В Киеве мужчина выпил виски и выбросился с 24 этажа
  • В Киеве мужчина выпил виски и выбросился с 24 этажа
  • В Киеве мужчина выпил виски и выбросился с 24 этажа
  • В Киеве мужчина выпил виски и выбросился с 24 этажа
В Киеве пьяный в тапочках выпрыгнул с 24 этажа
В Киеве мужчина выпил виски и выбросился с 24 этажа
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В Киеве на Харьковском шоссе мужчина, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросился с 24 этажа жилого дома. Самоубийца был в одних тапочках, пишет dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

“В пятницу, 19 октября, обнаружили труп мужчины. Тело лежало возле 25-этажного дома. Все произошло в 07:46“, - говорится в сообщении.

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Как отмечается, мужчину обнаружили местные жители и сразу же вызвали скорую, однако медикам оставалось только констатировать смерть.

По предварительным данным, мужчина выпрыгнул с общего балкона на 24 этаже, поскольку на нем нашли мобильный телефон, деньги и бутылку виски. Кроме этого на полу балкона обнаружили следы рвотных масс.

Сейчас личность мужчины не установлена, но правоохранители предполагают, что он жил в этом доме. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. 

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове случайный прохожий спас мужчину от самоубийства. 

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Теги: Киев, опьянение, самоубийство, выпрыгнул из окна, многоэтажка
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Комментариев (2)
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weightless    19.10.2018, 17:29
Оценка:  0
weightless
Несчастный всосал бутылку паленого Джек Дэниэлса,
разумеется, у него от этого крышу снесло
svinger    19.10.2018, 17:16
Оценка:  0
svinger
На фото он ещё и в джинсах и футболке, а не одних тапочках.
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